POL-HRO: Brennender Baum in Dorf Mecklenburg

Am gestrigen Nachmittag kam es in einer Kleingartenanlage in Dorf Mecklenburg zum Brand einer Weide, die durch das Feuer stark beschädigt wurde.



Ersten Erkenntnissen zufolge sollen unbekannte Täter gegen 15:30 Uhr den Baum in Brand gesetzt haben.

Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg musste die Weide schließlich fällen.

Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer wurde eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



