POL-HRO: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl in Sievershagen gestellt

Sievershagen (ots) -



Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Elektronikgeschäft in Sievershagen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte zuvor ein 21-jähriger Deutscher versucht, mehrere elektronische Artikel zu entwenden.



Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den Tatverdächtigen am Ausgang des Geschäfts an. Dieser habe daraufhin versucht, zu flüchten, und sich durch Schläge gegen das Eingreifen zur Wehr gesetzt. Dank der Unterstützung von zwei weiteren Zeugen konnte der Mann schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden.



Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 570 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell