POL-HRO: Zigarettenautomat bei Boizenburg gesprengt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Schartow bei Boizenburg einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Zeugenangaben zufolge habe es gegen 01:30 Uhr einen lauten Knall in der Boizestraße gegeben, weshalb Anwohner erwacht sind. Erst bei Tageslicht wurde die Tat entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter mit einem bisher unbekannten Sprengsatz den Automaten zerstört und folglich sämtliche Zigarettenschachteln sowie Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Boizenburg (038847 6060) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



