POL-NB: Vorsicht: Trickdieb treibt sein Unwesen

Rein, abgetäuscht, Portemonnaies geklaut: In zwei Geschäften im Landkreis MSE hat ein Mann am Mittwoch eine Art Trickdiebstahl angewendet. In Neubrandenburg tauchte ein Mann in einem Geschäft in der Neustrelitzer Straße gegen 12:30 Uhr auf und stahl vom Tresen eine Geldbörse. Die Betroffene wollte gerade den Laden abschließen und eine Kundin bedienen, als der Mann reinkam. Er legte zunächst seine Jacke auf den Tresen und begann ein Gespräch. Danach war das Portemonnaie weg.



In Demmin gab es gegen 15:15 Uhr eine ähnliche Situation in einem Laden in der Kirchhofstraße. Auch dort wurde die Geschädigte abgelenkt von einem Mann, der sich nach Produkten erkundigte. Er legte eine Zeitung auf den Tresen und stahl mit der Ablenkung die Geldbörse.



In beiden Fällen könnte es derselbe Mann gewesen sein. Beide Opfer beschreiben einen Mann, der gebrochen Deutsch sprach. Er soll südländisch bzw. syrisch ausgesehen haben. Das Demminer Opfer beschreibt einen relativ kleinen, etwas untersetzten Mann. Im Falle von Neubrandenburg beschreibt das Opfer einen Mann, der mit schwarzem Anorak, schwarzer Hose und Turnschuhen bekleidet war.



Durch die beiden Diebstähle ist ein Schaden von etwa 1.200 Euro entstanden.



Es könnte sich um einen oder mehrere reisende Täter handeln, die mit dieser Masche auch in anderen Geschäften im Landkreis auftauchen könnten. Daher bittet die Polizei um erhöhte Vorsicht bei Gewerbetreibenden/Geschäftsinhabern und um sofortige Info an den Notruf 110, sollte jemand mit so einem auffälligen Verhalten auftauchen.



