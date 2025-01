POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.01.2025, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der K73 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit Sach- und Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Chevrolet von Ihlenfeld kommend in Fahrtrichtung Neverin. Dabei befand sich sein 4-jähriger Sohn mit im Fahrzeug.

Auf Höhe des Flugplatzes Trollenhagen verlor der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit der Leitplanke, geriet ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen deutschen Fahrerin eines PKW Ford. Diese wurde mit ihrem Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Erwachsenen leicht- und das Kind schwerverletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 26.000EUR. Bei dem Einsatz kamen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, 15 Kameraden der Feuerwehr Ihlenfeld und ein Streifenwagen des Polizeirevier Friedland zum Einsatz.

Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Matthias Paa

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell