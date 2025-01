POL-NB: Unseriöse Dachdecker: Aus ein paar hundert Euro wurden 13.000 Euro

Mirow (ots) -



Ein Mann aus dem Bereich Mirow ist Opfer von ominösen Dacharbeitern geworden, die wahrscheinlich aus Polen stammen. Er hat die Sache gestern angezeigt. Der Vorfall ist zwar schon Mitte Dezember passiert, dennoch möchte die Polizei die Bürger noch einmal über solche Machenschaften informieren.



Die fünf Männer waren am 16. Dezember im Bereich Mirow und der Ortsteile mit einem Mercedes Sprinter und einem Fiat Ducato jeweils mit polnischen Kennzeichen unterwegs. Sie konnten ganz gut Deutsch und erzählten dem über 80-jährigen Mann, dass sie Baumaterial von einer Baustelle übrig hätten, das sie nicht nach Polen mit zurücknehmen wollen. Sie boten ihm an, damit das Dach seines Hauses neu zu decken. Das Material solle 120 Euro, Arbeitsstunden 500 Euro kosten.



Am Ende zahlte er etwa 13.000 Euro. Denn die Arbeiter kamen plötzlich damit um die Ecke, dass sie mit 120 Euro den Preis pro Quadratmeter des Daches meinten. Der Mann fuhr extra zur Bank, um das Geld abzuholen.



Später recherchierte er ausführlicher im Internet und verglich Preise, die real sind. Dabei bemerkte er den Betrug.



Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche mit unseriösen Handwerkern. Oftmals sind die Handwerker nicht sofort als Betrüger erkennbar. Die Täter arbeiten entweder wirklich für eine existierende Firma - oft in Osteuropa. Oder sie täuschen vor, für eine real existierende Firma zu arbeiten und haben manchmal auch gefälschte Visitenkarten dabei.



Sollten Sie misstrauisch werden und die Firma im Internet suchen, kann es passieren, dass es diese Firma wirklich gibt. Lassen Sie sich auch nicht von einem Fahrzeug mit "offizieller" Beschriftung beirren. Merken Sie sich den Firmennamen und/oder das Kennzeichen und teilen Sie das der Polizei mit. Verlangen Sie eine Rechnung und prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch ausgeführt wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer, Rechnungsnummer). Sie sind nicht verpflichtet, die Rechnung sofort zu begleichen. Scheuen Sie sich nicht, Anzeige bei der Polizei gegen die Firma zu erstatten. Und wählen Sie den Notruf der Polizei unter 110, wenn Sie vor Ort von solchen ominösen Handwerkern unter Druck gesetzt werden, sofort zu bezahlen.



