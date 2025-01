POL-NB: Mann klettert an Ausländerbehörde auf Baum

Neubrandenburg (ots) -



Am Vormittag kurz nach 10:00 Uhr hat ein 22-jähriger, mehrfach polizeibekannter Marokkaner einen größeren Einsatz an der Ausländerbehörde in der Krauthöferstraße in Neubrandenburg ausgelöst: Zunächst störte er aggressiv vor dem Gebäude. Womöglich, weil er mit Entscheidungen zu seiner Person unzufrieden war. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei. Als die Polizeibeamten ankamen, saß der Mann in einem Baum.



Von dort aus beleidigte er die Kollegen und warf mit einem Handy nach ihnen. Runterkommen wollte er auch nicht. Die Polizei rief die Feuerwehr dazu, die ihn dort herunter begleitete und den Rettungskräften übergab. Die brachten ihn aufgrund seines psychischen Zustands in die Klinik.



Gegen ihn wird aufgrund des aktuellen Vorfalls wegen der Vorwürfe der Beleidigung, Bedrohung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.



