POL-HRO: Unbelehrbarer Mann landet nach Körperverletzung und Randale im Gewahrsam

Nachdem ein 33-jähriger Mann in der Nacht zu Donnerstag in Ludwigslust auf einen Bekannten einschlug, muss er später in Gewahrsam genommen werden, weil er in einem Geldinstitut randalierte.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der Tatverdächtige nach einem gemeinsamen Trinkgelage gegen 2 Uhr einen 34-Jährigen in dessen Wohnung in der Parkstraße mit Fäusten geschlagen und dabei am Kopf verletzt. Zur weiteren Behandlung seiner Kopfplatzwunden musste das Opfer ins Krankenhaus nach Ludwigslust eingeliefert werden. Der Tatverdächtige erhielt einen Platzverweis und wollte sich auf den Heimweg machen. Gegen 05:40 Uhr wurden die Beamten aus Ludwiglust jedoch zum Alexandrinenplatz gerufen, wo der Tatverdächtige den Innenraum eines Geldinstituts erheblich beschädigte. Unter anderem wurde Mobiliar umgeworfen, Glasscheiben zersplittert und ein Display eines Überweisungsautomaten herausgerissen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der 33-Jährige, der zwischenzeitlich seinen Oberkörper entkleidet hatte, gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Noch auf der Fahrt ins Polizeihauptrevier versuchte der Tatverdächtige nach den Polizisten zu treten, weshalb auch seine Füße gefesselt wurden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem polizeibekannten Mann einen Wert von 1,7 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Insgesamt entstand im Geldinstitut Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.



