POL-HRO: Ermittlungserfolg der Polizei Bützow - Beschuldigter in Haft

Landkreis Rostock/Bützow (ots) -



Nach intensiven Ermittlungen im Zusammenhang mit mehreren Einbruchsdelikten ist es Einsatzkräften der Schutz- und Kriminalpolizei Bützow gelungen, einen 49-Jährigen Beschuldigten zu ermitteln, festzunehmen und im Anschluss der richterlichen Vorführung der Haft zu überstellen.



Dem in Bützow wohnhaften Deutschen könnten nach Angaben der Kriminalpolizei Bützow die Begehung von mindestens zwei Delikten nachgewiesen werden. Hierzu zählen Einbrüche in ein Autohaus und das örtliche Postverteilerzentrum. Indes werden die Ermittlungen gegen den Beschuldigten trotz erfolgreicher Haftvorführung weitergeführt. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit der polizeibekannte Mann potentiell auch für weitere Delikte die Verantwortung trägt. Hierzu erfolgten am gestrigen Tage Durchsuchungsmaßnahmen, die zur Sicherstellung weiterer vermeintlich tatrelevanter Gegenstände führten.



Es gilt die Unschuldsvermutung.



