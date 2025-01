POL-HRO: Sachbeschädigung an AfD-Bürgerbüro in Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es in den Nachtstunden vom 15.01.2025 zum 16.01.2025 zu einer Sachbeschädigung der Räumlichkeit des Bürgerbüros der AfD in Schwerin gekommen ist.



Einsatzkräfte der Polizei Schwerin wurden im Rahmen derer Streifentätigkeit auf den Sachverhalt aufmerksam. Wie vorliegenden Angaben entnommen werden kann, ist die Verglasung des am Bürgermeister-Bade-Platz liegenden Büros augenscheinlich mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes beschädigt worden. In der circa vier Quadratmeter großen Fensterscheibe entstand ein im Durchmesser etwa 35 Zentimeter großes Loch. Unter Beurteilung des aktuellen Sachstandes wird die anzunehmende Tatzeit auf den Zeitraum 22:40 Uhr bis 02:40 Uhr eingegrenzt. Der verursachte Schaden wird mit mindestens 1000 Euro beziffert.



Um die genauen Umstände des Tatgeschehens zu erhellen, bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im Zeitraum der zurückliegenden Nacht oder sogar darüber hinaus relevante Beobachtungen im Umfeld des Bürgermeister-Bade-Platzes in Schwerin gemacht? Personen, die sachdienliche Angaben machen können wenden sich bitte an die Polizei Schwerin unter 0385-51802224. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



