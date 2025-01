POL-HST: 79-Jährige übersieht offenbar Pkw und drängt ihn in die Leitplanke

BAB 20/Tribsees (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 15. Januar 2025, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20, Höhe Tribsees, zu einem Verkehrsunfall.



Ein Pkw Ford befuhr die Autobahn in Richtung Stettin auf dem rechten Fahrstreifen. Der rechte Fahrstreifen war auf Höhe des späteren Unfallortes durch ein Polizeifahrzeug zur Bergung eines Lkw gesperrt.



Augenscheinlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, scherte der Ford nach links aus und übersah offenbar dabei einen Pkw BMW. Der 55-jährige portugiesische Fahrer des BMW wich mutmaßlich notgedrungen nach links aus und streifte die Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es dabei zum Glück nicht.



Der BMW-Fahrer stoppte unmittelbar hinter dem Unfallort auf dem Standstreifen, während der Ford weiterfuhr und erstmal flüchtig war. Die 79-jährige deutsche Fahrerin des Ford konnte im weiteren Verlauf auf einem Parkplatz festgestellt werden.



Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen die 79-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eröffnet.



