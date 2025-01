POL-HRO: Aggressiver Ladendieb in Rostock-Reutershagen

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Lebensmittelfachgeschäft in der Tschaikowskistraße in Rostock-Reutershagen gerufen. Ein 47-jähriger Mann, der bereits aufgrund früherer Diebstähle ein Hausverbot für das Geschäft hatte, soll von den Mitarbeitern dabei beobachtet worden sein, wie er erneut Waren entwendete.



Bei der Kontrolle durch die alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte Tatverdächtige, ein deutscher Staatsbürger, äußerst aggressiv und versuchte die Beamten zu treten. Um weitere Angriffe zu verhindern, mussten die Polizisten den Mann zu Boden bringen.



Der 47-Jährige wurde schließlich zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und tätlichen Angriffs aufgenommen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und dienstfähig.



