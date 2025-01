POL-HRO: Täter stehlen Bargeld aus Einfamilienhaus in Karow

Karow bei Plau (ots) -



Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Karow bei Plau haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Dazu sollen sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 08:30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum betreffenden Wohnhaus verschafft und dort sämtlich Räumlichkeiten durchsucht haben. Außerdem hätten die Täter auf dem Grundstück angebrachte Lichtsensoren beschädigt. Die Mutter des 42-jährigen Hauseigentümers entdeckte am Mittwochmorgen den Einbruch, da sie sich in seiner Abwesenheit um die Haushaltsführung kümmere. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort in der Straße "Zum Wasserturm" Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ein.



Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735 8370) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



