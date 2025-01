POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 28: Wolf von Pkw erfasst

Ueckermünde (ots) -



Am heutigen 16. Januar 2025, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der L 28 zwischen Ueckermünde und Hoppenwalde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Wolf kollidierte.



Auf Höhe der Abfahrt Rochow lief der Wolf in der Dunkelheit plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 43-jährige deutsche Fahrerin eines Audi den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Wolf wurde bei der Kollision tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.



Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern wurde über den Wildunfall informiert.



