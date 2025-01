POL-HRO: Einbruch in Kühlungsborner Einfamilienhaus

Landkreis Rostock/Kühlungsborn (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es im Zeitraum 11.01.2025 bis 15.01.2025 zu einem Einbruch in ein Kühlungsborner Einfamilienhaus gekommen sein soll. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren, die nun ausgewertet werden.



Laut gegenwärtiger Erkenntnisse sollen bislang unbekannte Täter die Urlaubsabwesenheit der Hausbesitzer genutzt haben, um sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Haus zu verschaffen. Eine Nachbarin wurde am frühen Nachmittag des 15.01.2025 auf den Einbruch aufmerksam, als sie sich im Haus um die Pflanzen kümmern wollte.



Nach einer ersten Begutachtung sei Schmuck im Wert von circa 8.000 Euro entwendet worden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell