POL-NB: Zwei Verletzte bei einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Kraftrad

Am 15.01.2025 gegen 18:30 Uhr kam es in der Ortschaft Negast zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 56-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr in Negast die Hauptstraße aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Abtshagen. Auf Höhe der Einmündung zur Poststraße beabsichtigte sie nach links in die Poststraße abzubiegen. Dabei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen 17-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Moped Simson. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeugführer begeben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



