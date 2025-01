POL-HRO: Unfall auf Wismarer Osttangente

Wismar (ots) -



Am Mittwoch, 15.01.2025, ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der

Osttangente bei Wismar ein Verkehrsunfall zwischen einer

Sattelzugmaschine mit Anhänger und einem Lkw mit Anhänger.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrer der

Sattelzugkombination die Osttangente aus Richtung der BAB14 kommend

in Richtung Wismar-Schwanzenbusch. Der 65-jährige Fahrer der

Lkw-Kombination befuhr die Osttangente in entgegengesetzter Richtung.

Etwa mittig zwischen den Kreuzungen Hornstorf und Wismar-Redentin

wollte der Fahrer der Sattelzugkombination an einem Pannenfahrzeug

vorbeifahren, welches auf seiner Fahrbahnseite hielt. Dieser war

hierbei jedoch zu schnell und übersah die entgegenkommende

Lkw-Kombination. In der weiteren Folge kam es zur seitlichen

Berührung zwischen beiden Fahrzeugen. Es entstand ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der Anhänger des Lkw war

aufgrund dreier defekter Reifen im Anschluss nicht mehr fahrbereit.



Durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit beider Fahrer waren

unauffällig. Beide blieben bei dem Unfall unverletzt.

Gegen 16:00 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet und

die Osttangente wieder uneingeschränkt befahrbar.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



