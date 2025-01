POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 105: 22-Jähriger schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Am heutigen 15. Januar 2024 ereignete sich gegen 11:45 Uhr auf der B 105 zwischen den Abfahrten Grimmen und Wackerow ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrer eines Pkw schwere Verletzungen erlitt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw Toyota die B 105 aus Richtung Auffahrt Grimmer Landstraße in Richtung Wackerow. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die B 105 im Bereich der Unfallstelle zeitweise halbseitig gesperrt.



