POL-HRO: 35-Jähriger volltrunken auf E-Scooter in Bad Doberan unterwegs - Polizei sucht Eigentümer des E-Scooters

Landkreis Rostock /Bad Doberan (ots) -



Am gestrigen Abend stellten Beamte des Polizeihauptrevieres Bad Doberan gegen 22:50 Uhr einen 35-jährigen Deutschen fest, der auf einem E-Scooter den Radweg an der B105 am Ortsausgang Bad Doberan in Fahrtrichtung Rostock befuhr. Da der Mann kurz zuvor von einem Zeugen gemeldet wurde, weil dieser an dessen Fenster seines Wohnhauses im Althöfer Weg klopfte, um nach einem Schlafplatz zu fragen, kontrollierten die Einsatzbeamten den Mann. Dabei stellte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,95 Promille bei dem 35-Jährigen fest. Gegenüber den Polizisten äußerte er zudem, dass er Cannabis konsumiert habe und er den mitgeführten E-Scooter zuvor vom einem Hinterhof in Bad Doberan entwendet hätte. Einen genauen Tatort konnte der Mann jedoch nicht benennen.

Der aus Sachsen-Anhalt stammende Mann wurde nach der Abarbeitung der polizeilichen Maßnahmen bis zur Ausnüchterung in das Zentralgewahrsam nach Rostock verbracht.



Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die entsprechenden Ermittlung gegen den 35-Jährigen und sucht nach den möglichen Besitzern des E-Scooters.



Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell