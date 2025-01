POL-HRO: Einbrecher stehlen hunderte Reifen in Bad Doberan - zwei weitere Einbrüche in Autowerkstätten in Kronskamp bei Laage

LK Rostock/ Bad Doberan / Kronskamp (ots) -



Die Polizei in Bad Doberan erhielt am heutigen Morgen Kenntnis über einen Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses "Am Waldrand" in Bad Doberan. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit vom vergangenem Donnerstag bis zum heutigen Morgen gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und öffneten drei Container, in denen Reifen eingelagert wurden. Insgesamt entwendeten die Täter mehrere hundert Reifen samt Felgen. Der Sachschaden wird auf über 110.000EUR geschätzt.



Zu zwei weiteren Einbrüchen soll es in der vergangenen Nacht in der Ortschaft Kronskamp bei Laage gekommen sein. Hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Werkstattbetrieb "An der B103" und entwendeten mehrere Werkzeuge und Werkstattbedarf. Der Schaden wird in diesem Fall auf etwa 10.000EUR geschätzt.



Weiterhin wurde in einer weiteren Autowerkstatt in der Ernst-Heinkel-Straße eingebrochen und Bargeld entwendet.



Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam an allen drei Tatorten zum Einsatz und sicherte Spuren. Ob mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen in den zuständigen Kriminalpolizeien in Bad Doberan und in Bützow.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 560 bzw. die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



