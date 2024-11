POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 109, Höhe Wrangelsburg

Wolgast (ots) -



Am Nachmittag des 30.11.2024, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der B 109,

zwischen den Abfahrten Gladrow und Wrangelsburg zu einem

Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 73-jährige Fahrzeugführer befuhr

die Bundesstraße 109 mit seinem Pkw Mercedes-Benz in Richtung Anklam,

kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

dortigen Leitplanke.



Die eingesetzten Beamten des PR Wolgast bemerkten während der

Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes.

Dieser reagierte im weiteren Verlaufe der Maßnahmen äußerst

unkooperativ, bedrohte und beleidigte die Polizeibeamten bzw. einen

Ersthelfer massiv und musste zwischenzeitlich mit Handfesseln fixiert

werden. Einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde durch den

73-Jährigen nicht zugestimmt.



Der verunfallte Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit

und wurde durch einen ansässigen Abschleppdienst geborgen. Der

Beschuldigte verletzte sich bei dem Unfall nicht. Der Führerschein

wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa

10.000EUR. Die B 109 musste während der Unfallaufnahme für etwa 50

Minuten komplett gesperrt werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen

den Fahrzeugführer eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





