POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Ein allein im Fahrzeug befindlicher 65-jähriger Führer eines PKW Mercedes Benz befuhr den Eichenweg in Richtung Strandpromenade. Nach ersten Erkenntnissen der vor Ort eingesetzten Notärztin kam es augenscheinlich während der Fahrt zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, aufgrund derer der Fahrzeugführer einen Poller touchierte, anschließend gegen einen Laternenpfahl fuhr und schlussendlich mit einem Baum kollidierte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen musste der Tod des Fahrzeugführers konstatiert werden. Der Unfallort blieb für mehrere Stunden voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.500 Euro. Das Fahrzeug musste aufgrund des Totalschadens durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Ehefrau wurde durch einen hinzugezogenen Seelsorger vor Ort betreut.



