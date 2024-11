POL-NB: Senior wird Opfer von Betrügern- über 74.000 Euro weg

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 30.11.2024 wurde dem Polizeihauptrevier Greifswald eine Betrugsstraftat gemeldet. Der 80-jährige Geschädigte aus Greifswald wurde im Internet auf eine Kapitalanlageagentur aufmerksam. Nach der Registrierung folgte der telefonische Kontakt. Durch die Betrüger wurde dem Geschädigten suggeriert, dass er sein Geld gewinnbringend anlegen kann. Er überwies daraufhin insgesamt 74.400 Euro.



Die Polizei warnt eindringlich und gibt folgende Tipps:



> Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber.

> Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Lassen Sie sich aussagekräftige Referenzen zeigen.

> Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

> Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein.

> Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen.



Weitere Tipps und Hinweise können unter https://www.polizei-beratung.de abgerufen werden.



