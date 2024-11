POL-NB: Wiederholter Einbruchsversuch in Discounter- Markt

Wolgast (LK VG) (ots) -



Im Zeitraum vom 29.11.24, 22.00 Uhr bis 30.11.2024, 05.55 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in den Lidl- Markt in der Chausseestraße in Wolgast einzudringen. Dies gelang den Tätern nicht, aber sie verursachten einen hohen Sachschaden von ca. 20.000 Euro im Eingangsbereich. In der zurückliegenden Zeit gab es bereits zwei Angriffe auf diesen Discounter.



Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte im PR Wolgast unter 0383 6252224 oder bei jeder anderen Dienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de.



