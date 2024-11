POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 24 mit einer leichtverletzten Person

Rostock (ots) -



Am 30.11.2024 kam es gegen 05:00 Uhr auf der A 24 in Höhe der

Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Hamburg zu einem

Verkehrsunfall.



Eine 24-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW fuhr aus bislang

ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden LKW auf. Im weiteren

Verlauf verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug,

sodass dieses auf der Seite liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand

kam. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt.



Zur Absicherung der Unfallaufnahme, für den Einsatz der

Rettungskräfte und zur Bergung des Fahrzeugs musste die A 24 für

circa 3 Stunden halbseitig gesperrt werden. Die Verletzte wurde mit

dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins nahe gelegene

Krankenhaus verbracht.



Der entstandene Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.



Mirco Kurzhals

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell