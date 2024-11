POL-NB: Mit drei Promille Unfall verursacht

Neubrandenburg (ots) -



Am 30.11.2024 gegen 02:00 Uhr kam es auf der B96, im Bereich der Ortsumgehungsstraße von Neubrandenburg, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.

Ausgelöst wurde der Unfall, weil ein 21- jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Seat am Straßenrand der Bundesstraße eine 79-jährige deutsche Frau wahrnahm. Weil der dortige Bereich ausschließlich für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmt ist, entschloss sich der Mann seinen PKW zu stoppen, sein Fahrzeug zu verlassen und die Frau anzusprechen. Ein weiterer deutscher Fahrzeugführer (38 Jahre) eines PKW Mitsubishi, welcher auf den mit Warnblinklicht abgestellten Wagen zukam, hielt ebenfalls an. Die auf der Fahrbahn stehenden Kraftfahrzeuge wurden durch einen weiteren 46- jährigen Fahrzeugführer (weißrussischer Staatsangehöriger) eines PKW VW zu spät wahrgenommen und es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen alle Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und zwei nicht mehr fahrbereit waren. Der noch im stehenden Fahrzeug befindliche zweite Fahrer wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme und Beräumung der Fahrbahn wurde die Umgehungsstraße für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Zuge der Bearbeitung durch die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurde beim Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von drei Promille festgestellt. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Die 79-jährige Frau, welche sich am Straßenrand befand, machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Sie wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde sie nicht verletzt.



