POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in der Karl-Marx-Straße in Stralsund

Am 29.11.2024 gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Karl-Marx-Straße

in Stralsund ein Verkehrsunfall, im Rahmen dessen ein Pkw Renault

Twingo aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn

abkam und mit zwei dort parkenden Fahrzeugen zusammenstieß.



Die verunfallte 19-jährige syrische Staatsbürgerin, welche als

Lieferfahrerin im Einsatz war, erlitt leichte Verletzungen im

Gesichtsbereich und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Das Fahrzeug der Unfallfahrerin war nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden. An ihm entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR.

An den beiden parkenden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in

Höhe von ca. 7.000 EUR.



