POL-HRO: Eine gute Personenbeschreibung überführen einen 15- und 17- jährigen Jugendlichen

Am 29.11.2024 um 19:35 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen im PHR

Wismar, welche gesehen haben, wie sich zwei Personen mit einem

"Hitlergruß" begrüßten.



Vor dem Edeka in Wismar trafen sich zwei Jugendgruppen. Aus dieser

ca. zehnköpfigen Personengruppe heraus begrüßten sich zwei Personen

mit heben des rechten Armes zum "Hitlergruß".



Das PHR Wismar entsandte mehrere Funkstreifenwagen und konnte die

Personengruppe am Tatort feststellen. Aufgrund der guten

Personenbeschreibung der Zeugen konnten die jugendlichen Täter

identifiziert werden.



Gegen den 15- und 17-jährigen Jugendlichen wird eine Strafanzeige

gem. § 86a StGB "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und

terroristischer Organisationen" gefertigt.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell