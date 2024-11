POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 29.11.2024 kam es gegen 16:30 Uhr in Neustrelitz zu einer

Trunkenheitsfahrt in der Strelitzer Chaussee. Durch eine Zeugin wurde

der Polizei ein 36-jähriger polnischer Staatsbürger in einem Pkw Ford

mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte des

Polizehauptreviers Neustrelitz wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest

beim Fahrzuegführer durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,38

Promille.



Zur weiteren Beweisführung wurde der Mann zur Blutentnahme in das

Krankenhaus Neustrelitz verbracht und nach Sicherstellung der

Fahrzeugschlüssel die Weiterfahrt untersagt.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde in Zusammenarbeit mit den

polnischen Behörden bekannt, dass dem Fahrzeugführer in Polen die

Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde und dieser somit auch ohne

gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug führte.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell