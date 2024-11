POL-NB: Männer schwer attackiert

Malchow (ots) -



Gestern kurz nach Mitternacht ist die Polizei zu einem Einsatz in die Straße der Jugend in Malchow gerufen worden. Zuvor hatte es einen Notruf gegeben. Jemand hatte um Hilfe gebeten, da ein Bekannter gerade in einem Keller eines Mehrfamilienhauses verprügelt werde.



Die Polizeibeamten fanden einen schwerverletzen 38-jährigen Deutschen, der scheinbar massiv Schläge unter anderem gegen den Kopf bekommen hatte. Er wurde ins Klinikum gebracht. Ebenfalls durch Schläge verletzt war sein 32-jähriger deutscher Bekannter.



Durch die ersten Maßnahmen der Polizei vor Ort wurde zunächst ein Tatverdächtiger im Umfeld angetroffen und vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 29-jährigen Ukrainer. Er wurde gestern Abend in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Hintergrund: Es gibt mehrere Tatverdächtige und deren jeweilige Tatbeteiligung kann aktuell noch nicht abschließend geklärt werden.



Die Ermittler haben am Tatort umfangreich Spuren und Beweismittel sichergestellt und werten diese nun intensiv aus. Ebenso werden Zeugenbefragungen und weitere Ermittlungen durchgeführt.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt derzeit wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell