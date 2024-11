POL-HST: 17-Jähriger mit Messer verletzt

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstag, dem 28. November 2024, gegen 21 Uhr in die Berliner Straße in Ribnitz-Damgarten gerufen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 17-jähriger Syrer offenbar durch eine ihm unbekannte Person mit einem Messer angegriffen und am linken Oberarm verletzt. Er soll zuvor nach Geld gefragt worden sein. Als der unbekannte Tatverdächtige nochmals versuchte den 17-Jährigen zu treffen, konnte er ihn wegschubsen, woraufhin der Tatverdächtige in Richtung Georg-Adolf-Demmler-Straße verschwand.



Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich,

- ca. 18-19 Jahre alt,

- ca. 190cm groß

- dunkel gekleidet, schwarze Wetterjacke der Marke "Northface" mit

Kapuze auf dem Kopf,

- maskiert, vermutlich mittels Sturmhaube

- augenscheinlich alkoholisiert

- sprach fließend Deutsch, mit ausländischem Akzent.



Die Verletzungen wurden vor Ort durch die Polizeibeamten erstversorgt, später wurde der 17-Jährige an den Rettungswagen übergeben und dann ins Krankenhaus gebracht.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz.



Es wurde Anzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer relevante Angaben zur Tat oder den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821- 8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



