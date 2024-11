POL-HRO: Ampelmast nach Verkehrsunfall in Schwerin umgeknickt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Vormittag ereignete sich in Schwerin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Traktor und ein Pkw beteiligt waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Ampelmast beschädigt und knickte um.

Der Unfall geschah gegen 09:10 Uhr an der Kreuzung Schelfstraße/Knaudtstraße. Laut ersten Ermittlungen wollte die 22-jährige Fahrerin eines Toyota bei grüner Ampel nach links in die Knaudtstraße abbiegen. Gleichzeitig überquerte ein 23-jähriger Traktorfahrer nach bisherigen Erkenntnissen die Kreuzung trotz roter Ampel.

Beim Zusammenstoß wurde der Toyota gegen einen Ampelmast geschleudert, der daraufhin abknickte und auf die angrenzende Wiese fiel. Glücklicherweise blieben beide deutschen Fahrer unverletzt. Der Toyota war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro.



