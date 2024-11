POL-HRO: 15-Jähriger unerlaubt mit dem PKW seines Vaters unterwegs - Polizei in Bad Doberan ermittelt nun wegen diverser Straftatbestände

Bad Doberan (ots) -



Am gestrigen Tag erhielten die Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Doberan gegen 20:30 Uhr den Hinweis eines Ehepaares aus Bad Doberan, dass deren 15-jähriger Sohn unerlaubt mit dem PKW seines Vaters unterwegs sei. Sie selbst befanden sich etwa zehn Minuten zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rostocker Straße in Bad Doberan als ihnen der eigene Wagen samt Sohn auffiel. Weiterhin erkannten die Eltern einen Freund ihres Sohnes als Beifahrer. Trotz dessen ihr Sohn seine Eltern erkannte und sich seine Mutter ihm in den Weg stellte, fuhr er an ihnen vorbei und flüchtete. Schließlich konnte er in der Schwaaner Chaussee in Hohenfelde stehend durch die Eltern festgestellt werden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich nicht nur heraus, dass der 15-Jahre alte Bad Doberaner weder eine erforderliche Fahrerlaubnis noch die Befugnis hatte, das Fahrzeug seines Vaters zu benutzen, sondern es erhärtete sich auch der Verdacht, dass er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Demnach wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobenentnahme angeordnet und im SANA Krankenhaus durchgeführt. Aufgrund weiterhin erlangter Erkenntnisse wurden bei einer Durchsuchung des Kinderzimmers des 15-Jährigen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden. Zudem wurde Bargeld aufgefunden, welches er offenbar zuvor seinen Eltern gestohlen hatte. Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 15-jährigen Deutschen.



Während der Sachverhaltsklärung gab der 15-Jährige zudem noch an, dass er sich den Wagen seines Vaters gegen 18:00 Uhr von dessen Arbeitsplatz geholt hätte und dann mit seinem Kumpel umherfahren wollte.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell