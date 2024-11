POL-ANK: Polizei warnt erneut vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Anklam (ots) -



Nachdem es in den vergangenen Tagen im Bereich der Polizeiinspektion Anklam zu zahlreichen Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen ist, wird erneut vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und erfinden Geschichten, die den Angerufenen suggerieren, dass sie das nächste Opfer von vermeintlichen Dieben werden könnten. Insbesondere suggerieren die Täter, dass Wertgegenstände und Bargeld der Betroffenen in Gefahr seien und die Polizei diese vor Ort abholen und sichern würde.



Generell gilt: Die Polizei wird Sie niemals um Geld bitten!



Darüber hinaus nutzen die Betrüger inzwischen auch aus, dass vor Anrufen falscher Polizeibeamter gewarnt wird.



So wurde in Straßburg (LK V-G) eine Dame von falschen Polizeibeamten angerufen und darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit viele Anrufe von falschen Polizeibeamten gegeben habe und die Anrufer nun die "echte" Polizei seien. Die Betrüger nutzen also ihre in der Öffentlichkeit bekannten falschen Anrufe, um den Betroffenen vorzugaukeln, dass nun die echte Polizei am Telefon sei und erkundigen sich auch in diesen Fällen nach Wertgegenständen und Bargeldbeträgen im Haus.



Wir als Polizei warnen ausdrücklich davor:



- Die Polizei fragt niemals am Telefon nach Geld oder

Wertgegenständen in der Wohnung.

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren

Vermögensverhältnissen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter

Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf.

- Wenden Sie sich beim kleinsten Zweifel an die

Polizeidienststelle, von der der angebliche Polizist kommt - das

gilt auch für andere Behörden und angebliche Mitarbeiter.

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.

- Lassen Sie sich von angeblichen Polizisten oder Amtspersonen

immer den Dienstausweis zeigen.

- Lassen Sie sich im Zweifelsfall Namen, Dienstgrad und

Dienststelle des angeblichen Polizeibeamten geben und rufen Sie

mit diesen Daten bei der Polizei an und erkundigen Sie sich nach

der Echtheit der Angaben.



Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de



