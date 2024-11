POL-HRO: Einsatz in Parchimer Suchtberatungsstelle - Polizeibeamte körperlich attackiert und beleidigt

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Parchim (ots) -



Am Nachmittag des 28.11.2024 wurden Einsatzkräfte der Polizei in Parchim durch Mitarbeiter der örtlichen Suchtberatungsstelle aufgrund eines aggressiven Mannes angefordert. Der ehemalige Klient hätte die dort Angestellten verbal bedroht und soll zudem nicht der Weisung nachgekommen sein, das Gebäude zu verlassen.



Die eingesetzten Beamten konnten den 52-jährigen Deutschen vor Ort feststellen. Auch gegenüber den Beamten soll der Mann sofort aggressiv und ablehnend aufgetreten sein. Als die Polizisten den in Parchim wohnhaften Mann aus dem Gebäude begleiteten, soll dieser sich unvermittelt umgedreht und nach einem Beamten geschlagen haben. Der Beamte wurde an der Schulter getroffen. Aufgrund weiterer Schlagversuche sei der Tatverdächtige sofort überwältigt und fixiert worden. Im weiteren Verlauf beleidigte der alkoholisierte Mann die Beamten und bedrohte sie verbal mit dem Tode.



Gegen den Mann wird nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Beleidigung ermittelt. Er erhielt zudem einen temporären Platzverweis für die o.g. Hilfseinrichtung.



