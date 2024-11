POL-HRO: Vollbrand eines Gartenhauses in Neu Zachun - Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Neu Zachun (ots) -



Am Vormittag des 28.11.2024 waren Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr in Neu Zachun aufgrund eines brennenden Gartenhauses im Einsatz.



Laut erster Erkenntnisse sei der 28-jährige Anwohner und Eigentümer des Schuppens durch eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam gemacht worden. Trotz des sofortigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Neu Zachun und Radelübbe wurde der Schuppen durch die Flammen vollständig zerstört. Die Brandursache ist indes hinreichend unklar und nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei. Laut Angaben des Geschädigten gäbe es in dem Gebäude keinen Strom und es wären dort lediglich Holz und Gartengeräte sowie auch ein Moped gelagert gewesen. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 5.000 Euro beziffert.



