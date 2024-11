POL-HRO: Einbrecher entwenden technische Einrichtung aus Mähdrescher im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Kreien (ots) -



Vermeintlich im Zeitraum des Nachmittages vom 27.11.2024 sollen unbekannte Täter einen Mähdrescher in der Ortschaft Kreien aufgebrochen und hier verbaute Technik entwendet haben.



Wie nach den ersten Erkenntnissen bekannt ist seien auch zwei weitere Traktoren des ansässigen Landwirtschaftsbetriebes angegriffen worden. Augenscheinlich blieben die unbekannten Täter hier jedoch erfolglos. Dennoch sei an beiden Traktoren Sachschaden im Bereich der Verschlusstechnik entstanden. Nach Angaben der geschädigten Firma beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt indes wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.



