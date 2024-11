POL-HRO: Unbekannte Diebe beklauen Lieferanten während der Auslieferung und entwenden Tabakwaren im Wert von 6000 Euro

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Neustadt-Glewe (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem sich unbekannte Täter laut vorliegender Angaben am 28.11.2024 gegen 06:20 Uhr unbefugt an einem LKW im Bereich einer Tankstelle in Neustadt-Glewe bedient haben sollen.



Wie aus den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen hervorgeht, hätten sich augenscheinlich zwei Täter in dem Moment dem LKW genähert, als der 54-jährige Fahrer die örtliche Tankstelle mit Ware belieferte. Zu diesem Zeitpunkt wäre die Hebebühne des LKW geöffnet gewesen, sodass der Zugang für die Täter gegeben war. Erst nach Abschluss der Auslieferung fiel dem geschädigten Fahrer die Fehlmenge an zuvor im Fahrzeug deponierten Tabakwaren auf. Nach Angaben des Geschädigten hätten die Täter sechs Pakete im Gesamtwert von etwa 6000 Euro entwendet. Die vor Ort eingesetzten Beamten befragten Zeugen und konnten diverses Videomaterial sichern, das nun ausgewertet werden muss.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell