POL-NB: Mit über 3 Promille Unfall auf der BAB 20 verursacht (LK V-G)

Am 28.11.2024, 19:50 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 mitgeteilt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der 37-jährige deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Volkswagen die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Greifswald kam das Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr ca. 200m Meter Straßengraben und blieb schlussendlich neben der Fahrbahn stehen. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Grimmen, wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im

nahegelegenen Klinikum und die Beschlagnahme des Führerscheins. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Eine entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



