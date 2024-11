POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger in Neubrandenburg (LK MSE)

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am 28.11.2024, gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der Demminer Straße, Höhe Ponyweg, in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem es zum Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw kam. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 27-jährige Kraftfahrzeugführerin des Hyundai den Ponyweg und beabsichtigte an der Kreuzung Demminer Straße sodann nach links auf Selbige abzubiegen. Hierbei übersah sie einen Fußgänger, der zeitgleich die Demminer Straße an einer Fußgängerfurt überquerte und es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger. Der 74-jährige Fußgänger erlitt eine Platzwunde am Kopf und Prellungen an beiden Beinen, sodass der Geschädigte durch die eingesetzten Rettungskräfte in das Klinikum Neubrandenburg verbracht werden musste. Sachschaden ist nicht entstanden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gem. § 229 StGB, sowie ein Bußgeldverfahren aufgrund der verkehrsrechtlichen Zuwiderhandlung eingeleitet.



