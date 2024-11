POL-HST: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 60-Jährigem aus Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit 1. Oktober 2024 vermissten 60-jährigen Mann aus Sassnitz wird hiermit zurückgenommen (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5880558).



Der Mann konnte nur noch leblos am Strand aufgefunden werden. Fundort war ein Ostsee-Anrainerstaat.



Weitere Angaben werden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht getätigt.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medienvertretern für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung, die hiermit eingestellt wird.



Alle Medien und Rundfunksender werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell