POL-HRO: Ermittlungserfolg: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Untersuchungshaft

Rostock (ots) -



Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Rostock in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen.



Die beiden Männer syrischer Nationalität stehen im Verdacht, Ende Oktober 2024 im Bereich des Doberaner Platzes einem 22-jährigen Geschädigten gewaltsam Wertgegenstände entrissen zu haben.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock hat das Amtsgericht Rostock am gestrigen Nachmittag Haftbefehle gegen die 17 und 18 Jahre alten Männer erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.



"Die Festnahmen der beiden Tatverdächtigen sowie die laufenden erfolgreichen Ermittlungen zeigen, dass wir als Polizei konsequent gegen Straftaten vorgehen. Wir setzen alles daran, die Sicherheit im Rostocker Stadtgebiet zu gewährleisten und für die Bürgerinnen und Bürger Präsenz zu zeigen", so Achim Segebarth, Leiter der Polizeiinspektion Rostock.



Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



