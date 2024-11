POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl in Rostock

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, nachdem es am frühen Mittwochabend, 27. November 2024, zu einem Räuberischen Diebstahl im Stadtteil Evershagen gekommen sein soll.



Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Vorfall zwischen 17:00 und 17:15 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Evershagen Süd in der Bertolt-Brecht-Straße ereignet. Der Geschädigte war zuvor im Stadtteil Reutershagen in die Straßenbahn eingestiegen und in Richtung Evershagen gefahren. Zudiesem Zeitpunkt soll sich der Tatverdächtige bereits in der Bahn befunden haben.



An der Haltestelle Evershagen Süd stiegen der Tatverdächtige sowie eine Begleitperson aus. Beim Verlassen der Bahn sollen der Tatverdächtige dem Geschädigten die Mütze vom Kopf gerissen und an sich genommen haben. Beim Versuch, die Mütze zurück zu erlangen, erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen entfernten sich daraufhin vom Tatort.



Die Polizei sucht daher dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatverdächtigen oder seiner Begleitperson machen können.



Beschreibung des Tatverdächtigen:



- ca. 175cm groß

- kräftige Statur

- kurze, dunkle Haare

- ca. 40 Jahre alt

- bekleidet mit einer Jeans und einer grauen bzw. dunklen Jacke



Beschreibung der Begleitperson:



- etwas größer als 175cm

- schlanke Statur

- blonde Haare

- bekleidet mit einer dunklen Jacke



Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616 zu wenden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



