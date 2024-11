POL-HRO: PKW verunfallt alleinbeteiligt an der Wohlenberger Wiek

Wohlenberg (ots) -



Am gestrigen Mittwochabend verunfallte ein PKW an der Wohlenberger Wiek alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Gegen 20:00 Uhr verlor der 72-jährige Fahrer eines Mercedes An der Chaussee in Wohlenberg offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen sowie einem Automaten zur Entrichtung der Kurtaxe.



Hierbei wurde der Fahrer verletzt. Rettungskräfte brachten den 72-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 35.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.



Zur Beräumung der Unfallstelle wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.



