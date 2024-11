POL-NB: Frau geschlagen, Autos beschädigt, Bus mit Schlittschuhen beworfen

Neubrandenburg (ots) -



Eine 36-Jährige mehrfach, einschlägig polizeibekannte Frau hat gestern bis zur Mittagszeit in Neubrandenburg mehrere Straftaten begangen.



Morgens früh gegen 02:30 Uhr soll sie im Weidegang randaliert und ein parkendes Auto beschädigt haben. Auf etwa 100 Euro schätzt die Polizei den Schaden hier.



Dann soll sie vormittags im Ponyweg herumgeschrien und einer 72-Jährigen unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.



Zur Mittagszeit traf es schließlich einen Bus: Der Stadtbus fuhr gerade in der Warliner Straße in Richtung Sponholzer Straße, als sie von draußen das Paar Schlittschuhe gegen die Seite des Busses feuerte. Danach lief sie schreiend in Richtung Oststadt weg. Am Bus entstand nach Polizeieinschätzung ein Schaden von etwa 200 Euro.



Kurz danach beschädigte die Frau in dem Bereich noch mindestens ein weiteres Auto. Hierbei wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.



Durch Videoaufzeichnungen und Personenbeschreibungen erkannten die Polizeibeamten die Person. Sie fanden die psychisch auffällige Frau im Bereich der Sponholzer Straße und führten mit ihr eine Gefährderansprache durch. Gegen sie wurden zudem Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung aufgenommen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell