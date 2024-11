POL-ANK: Anklamer Polizei stellt Ladendieb

Anklam (ots) -



Am 28.11.2024 gegen 10:50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Anklam durch einen Hinweisgeber per Handzeichen darauf aufmerksam gemacht, dass soeben eine Person im Nettomarkt in der Demminer Landstraße gestohlen hat und nun flüchtet. Sofort nahmen drei Funkstreifenwagen die Verfolgung auf und fahndeten nach dem männlichen Ladendieb. Dieser konnte knapp 40 Minuten später einige hundert Meter weiter auf dem Bauch liegend in einem Gebüsch versteckt aufgefunden werden. Der Mann leistete keinen Widerstand und wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der bereits zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.



Bei ihm wurde das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Er hatte Sportbekleidung, darunter Pullover und Jogginghosen, im Wert von rund 190 Euro gestohlen.



Der 34-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



