POL-NB: Betrunken mitten in Friedland im Auto

Während der Streifenfahrt ist Polizisten aus Friedland heute gegen 08:30 Uhr ein Autofahrer in der Stadt aufgefallen, den die Beamten dann kontrollierten. Er pustete am Morgen schon oder noch 2,51 Promille. Der 66-Jährige musste sein Auto natürlich stehen lassen. Schlüssel und Führerschein wurden beschlagnahmt von der Polizei. Der Mann kam zur Blutprobenentnahme ins Klinikum. Das Auto wurde später von Angehörigen abgeholt.



Der Fahrer ist Deutscher.



