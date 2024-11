POL-HRO: VW entzieht sich Polizeikontrolle bei Bützow- die Kriminalpolizei ermittelt gegen 34-jährige Deutsche

Güstrow/ Bützow (ots) -



Am gestrigen Abend kurz vor Mitternacht wollte sich der Fahrzeugführer eines VW in der Ortschaft Rühn bei Bützow offenbar einer Polizeikontrolle entziehen. Trotz der gegebenen Witterungslage entfernte sich das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Peetsch. Nach einer Absuche konnte der besagte PKW kurz darauf am Ortseingang Dreetz auf einer Feldeinfahrt stehend festgestellt werden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 34-jährige Deutsche. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Bei der Frau wurde ein Atemalkohol von 0,84% sowie die Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Da gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann, ob es sich bei der Frau um die mögliche Fahrzeugführerin gehandelt haben könnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei Bützow. Ebenso wird überprüft, ob sich möglicherweise eine weitere Person im Fahrzeug befunden haben könnte. Das Fahrzeug wurde für weitere kriminaltechnische Untersuchungen beschlagnahmt und vor Ort abgeschleppt. Bei der 34-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell