POL-HRO: Polizei stoppt 14-Jährigen bei seiner Spritztour mit Familien-SUV in Gelbensande

Landkreis Rostock/Gelbensande (ots) -



Bereits am 26.11.2024 haben Beamte der Polizei einen 14-jährigen PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie aus den Angaben der Beamten hervorgeht, sei der im Umkreis wohnhafte Jugendliche aufgefallen, als dieser mit dem Mercedes seiner Großmutter eine Einbahnstraße in Gelbensande in entgegengesetzter Richtung befahren haben soll. Die Polizeibeamten stoppten das Fahrzeug und staunten ob des jungen Mannes am Steuer nicht schlecht. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuächst sichergestellt und später, gemeinsam mit dem Jungen an die Erziehungsberechtigten übergeben.



Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.



