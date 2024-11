POL-NB: Opfer von Giftködern gesucht

Röbel/Malchow (ots) -



Aufgrund von Aussagen und Gerüchten in sozialen Medien sucht die Polizei nach Hundehaltern, die beim Gassigehen womöglich Giftköder bemerkt haben. Es soll auch Hunde geben, denen es nach der vermeintlichen Aufnahme von Giftködern schlecht gegangen sein soll.



Bisher gibt es bei der Polizei zu solchen Fällen aber keine Anzeigen. Daher bitten wir die Bürger, die entweder Giftköder gesehen haben oder deren Hunde diese gefressen haben, sich bei der Polizei in Röbel zu melden unter der Telefonnummer 039931 / 8480



Wer den Verdacht hat, einen Giftköder - zum Beispiel in Form einer Bockwurst - auf dem Boden entdeckt zu haben, sollte diesen am besten mit einer Tüte in der Hand anfassen und ihn nach Möglichkeit für weitere Untersuchungszwecke zur Polizei bringen.



